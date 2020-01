Poule B (J20) : La Charité dans le bon wagon

NM1

Crédit photo : Gerard Heloïse

Bien emmené par le vétéran Dejan Sencanski (27 d'évaluation), l'ogre Chartres a tenu à domicile face à Kaysersberg (92-85), confortant son fauteuil de leader. Le dauphin Saint-Vallier a également fait le job à domicile contre Mulhouse-Pfastatt (82-70), sous l'impulsion de son intérieur Demond Watt (21 d'évaluation).

Dans l'un des chocs de cette Poule B, Pont de Cheruy est resté souverain sur son parquet face à Rueil (93-81), profitant d'un Cheick Soumaoro extrêmement rentable (19 d'évaluation en 18 minutes). Equipe solide du championnat, La Charité a été dominateur sur le terrain de Besançon (75-90). Les coéquipiers d'Akeem Williams (21 points) affichent un joli bilan de 13-7.

Andrézieux a craqué ce week-end face à une formation d'Orchies (79-60) qui a pu s'appuyer sur un très actif Valentin Mukuna (15 points et 15 rebonds). Petit à petit, Feurs se refait la cerise, s'imposant de deux petits points contre Avignon-Pontet (80-78). Excellent d'un point de vue individuel depuis le début de saison, William Mensah (30 points et 7 passes) a été l'un des grands artisans de ce succès des joueurs du Forez. Sous l'impulsion de Shekinah Munanga (29 d'évaluation), le GET Vosges a fait réspecter la logique contre le Pole France (83-72).

