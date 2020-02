Poule B (J22) : Besançon loupe le coche

NM1

Crédit photo : Gerard Heloïse

Chartres a fait respecter la logique à domicile contre Andrézieux (87-67). C'est une nouvelle fois le collectif de Sebastien Lambert qui a fait la différence avec 7 joueurs à plus de 10 d'évaluation. Saint-Vallier n'a pas non plus tremblé face au Pole France, s'imposant largement (83-58). A l'extérieur, Pont de Cheruy a fait une bonne opération en repartant victorieux du GET Vosges (76-80). Comme souvent cette saison, c'est Marco Pellin (20 d'évaluation) qui s'est mis le plus en avant pour le SOPCC.

Au terme d'un match très indécis, Rueil l'a emporté à Orchies d'un tout petit point (87-88). Steven Ricard (20 d'évaluation) et les siens ont pris le meilleur sur les troupes de Joffrey Verbeke, dont l'ultime tentative au buzzer a échoué. La Charité s'est également imposé en déplacçement à Feurs (84-90), profitant d'un très bon Paul Bouloukouet (21 d'évaluation).

Besançon a probablement manqué sa dernière chance d'espèrer accrocher la poule intermédiaire. En s'inclinant face Mulhouse-Pfastatt (70-85), les joueurs du Doubs comptent désormais 4 victoires de retard par rapport au 10e qui n'est autre que leur adversaire du soir. Enfin, Avignon-Pontet a très largement battu Kaysersberg (107-72), permettant à Geoffrey Bourcier de se mettre en évidence (27 d'évaluation).

