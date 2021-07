Pour remplacer Omari Gudul, blessé, Le Havre songe à Jaraun Burrows

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

En quête d'un nouvel intérieur expérimenté, après la blessure au genou d'Omari Gudul au Quai 54 - mais dont le contrat n'a pas été homologué à la FFBB - le Saint-Thomas Basket Le Havre a ciblé Jaraun Burrows (2,03 m, 36 ans), selon Paris Normandie. L'ex joueur de Fos-sur-Mer, sans club pour l'heure, serait donc la priorité d'Hervé Coudray, l'entraîneur.

Diminué par des pépins physiques la saison passée, l'intérieur bahaméen a signé son plus mauvais exercice individuel avec les Provençaux en trois saisons (6,1 points à 46,7% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 1,5 passe décisive pour 6,6 d'évaluation en 11 petits matchs). En mai dernier, le club fosséen avait décidé de se séparer de lui en raison de son manque de rendement. Une fin de parcours décevante au regard des prestations réalisées par Burrows depuis son arrivée dans le Sud-Est en 2016. Joueur mobile et athlétique, il s'est imposé comme l'un des intérieurs les plus redoutés en Pro B. En 2019-2020, il tournait à 13,8 points à 58,6% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds et 2,9 passes décisives pour 17,3 d'évaluation en 31 minutes de jeu avec Aix-Maurienne.