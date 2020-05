Prometteur en espoirs à Roanne, Gaétan Meyniel signe à Bordeaux

NM1

Crédit photo : Jules Roche

Prêté en NM1 par la Chorale de Roanne, le jeune meneur Gaétan Meyniel (19 ans, 1m83) évoluera sous les couleurs des JSA Bordeaux. Arrivé en 2015 dans la Loire, le meilleur passeur du championnat espoirs Jeep Elite part s'aguerrir en troisième division, au coeur d'un projet ambitieux et sous les ordres du duo Joachim Duthé/Matthieu Hubert.

Cette saison, sa première en espoirs, sous la houlette de Jordan Bernard, il tournait à 13,7 points, 7,5 passes décisives, 4,3 rebonds et 3 interceptions pour18,4 d'évaluation en 30 minutes de moyenne. Régulièrement impliqué à l'entraînement avec le groupe professionnel, il avait également pu goûter à quelques minutes en Jeep Elite.

Originaire d'Eure-et-Loir, le meneur a débuté le basket à l'âge de 4 ans à l'Amicale Lucé Basket. Après avoir fait ses gammes de baby basket à minime France, il décide de quitter sa région natale pour rejoindre le Pôle Espoir d'Orléans, avant d'attérir à Roanne en 2015 où il débute son apprentissage avec l'équipe NM3. Depuis son arrivée il y a 5 ans, le garçon a gagné en responsabilité jusqu'à devenir l'un des meilleurs meneurs de sa génération. Un exercice 2019/20 marqué par une belle réussite collective avec la Chorale, 6e pour sa première saison en espoirs, mais aussi individuelle, avec la distinction de meilleur passeur du championnat et une participation au Camp LNB 2020 les 17 et 18 février dernier à l'INSEP, au côté de ses coéquipiers Arthur Bruyas et Ludovic Martel.