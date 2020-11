Randy Phillips s’engage aux JSA Bordeaux

NM1

Carlos Dotson souhaitant rentrer aux Etats-Unis, les JSA Bordeaux ont dû se mettre à la recherche d’un remplaçant, en cette période particulière. Et si les joueurs se font rares sur le marché, le club a trouvé on nouvel homme. Il s'agit Randy Phillips (2,01 m, 25 ans) qui a connu une première courte expérience en Europe l’année dernière, en première division suisse.

Mais après 4 petits matchs à Lucerne (9,3 points et 6,5 rebonds de moyenne pour 8,5 d’évaluation), le natif de Jackson (Mississippi) est revenu en NBL, la meilleure ligue canadienne, pour évoluer sous les couleurs du London Lightning (11,4 points et 5,3 rebonds en 24 minutes sur 23 matchs). Il avait en effet démarré sa carrière professionnelle en NBL, à Saint John en 2018 après son cursus NCAA partagé entre East Central et Radford.

Il est arrivé à Bordeaux la semaine dernière mais ne sait toujours pas quand il pourra prendre part à la saison de Nationale 1 masculine, actuellement à l'arrêt. Ce mardi, il a tout de même pu jouer un match amical contre Bordeaux.