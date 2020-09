Rashid Gaston mis à l'essai par les JSA Bordeaux

NM1

Crédit photo : Gérard Heloise

Après l'échec de l'arrivée de Christophe Larrouturou, les JSA Bordeaux semble avoir trouvé son nouveau pivot avec Rashid Gaston (2,04 m, 26 ans). Il sort d'une saison blanche durant laquelle il a soigné son genou après des passages dans trois clubs français.

Formé à la fac de Xavier, dans la prestigieuse conférence Big East de NCAA, il a pris la direction de la France et du GET Vosges lors de la saison 2017/18 de Nationale 1. Après 10 matchs, il a quitté le club puis s'est rendu en Savoie à Aix-Maurienne en Pro B pour une pige de deux matchs. Ce n'est que lors de la saison 2018/19 qu'il a connu un exercice complet avec Rueil. Il tournait alors à 11 points à 58,9% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,4 passe décisive pour 11,3 d'évaluation.

Son état physique restant une interrogation, le club bordelais a préferé lui proposer un contrat avec une période d'essai d'un mois. En plus de l'Américain, les JSA se laissent la possibilité de recruter un intérieur supplémentaire, de préférence un jeune joueur français.