Rayan Rupert : "Ma priorité est de signer un contrat pro en France"

Entré au Pôle France dès sa saison U15, Rayan Rupert (2,00 m, 17 ans) est un joueur très attendu dans le futur du basketball français. Le frère d'Iliana Rupert n'a cessé de grandir (2,20 m d'envergure) puis il commence à particulièrement s'étoffer physiquement (83 kg). Dans sa dernière année à l'INSEP, il a pris l'un des rôles de leader de l'équipe de Cathy Melain et Lamine Kebe qui a déjà remporté cinq matches cette saison en Nationale 1 masculine (NM1). Désormais capitaine, il a cumulé 21 points à 9/20 aux tirs, 10 rebonds et 4 interceptions dans la victoire des siens mardi en Avignon (58-70) pour la 17e journée du championnat. Après 14 matches cette aison, le Sarthois tourne à 13,1 points à 37,5% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 2,5 passes décisives, 2,6 interceptions et 2,6 balles perdues en 30 minutes en NM1.

"Monter petit à petit, sans brûler les étapes trop vite"

Dans la dernière ligne droite de son cursus amateur, il veut continuer à s'affirmer avant de passer professionnel à l'intersaison. Un passage en professionnel qu'il n'imagine pas hors des frontières, comme c'est désormais souvent le cas pour les prospects de premier rang internationaux.

Comment souvent avec les prospects français, Rayan Rupert doit stabiliser son tir pour passer un cap. Il ne tourne pour le moment qu'à 19,6% à 3-points.

La tête sur les épaules, bien entouré, l'ancien joueur de Coulaines et du SCM Le Mans a tout ce qu'il faut pour percer à haut-niveau.

21 PTS, 10 REBS and 4 STL for 17-year-old Rayan Rupert in a win over Avignon. Really impressed with his long-term potential on both ends. Rangy and distributive defensively. Big-time potential as a shot creator. Great pull-up game. Incredible length with untapped athletic upside. pic.twitter.com/NgMbFZghGo