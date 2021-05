Rémi Lesca va quitter l'Élan Béarnais pour rejoindre Tarbes-Lourdes

NM1

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Rémi Lesca (1,70 m, 30 ans) ne sera plus Palois la saison prochaine. Il a décidé de s'engager avec l'Union Tarbes-Lourdes pour l'exercice 2021-2022. Après être revenu au sein de son club formateur, tournant à 3,5 points, 1,8 rebond et 2,3 passes décisives cette saison en Jeep ELITE, il va retrouver des responsabilités plus importantes en NM1, tout en restant dans le Sud-Ouest. Il aura certainement à coeur avant cela de maintenir l'EBPLO en première division, son équipe étant quatorzième de Jeep ELITE avec un bilan de 9 victoires et 17 défaites.

En interview pour La Dépêche, Rémi Lesca a expliqué son choix :

"Je me suis toujours battu pour avoir un rôle majeur en Pro A, mais ça ne s'est fait que sur certaines saisons. J'ai envie de jouer et d'être un cadre de l'équipe à part entière, et de me faire plaisir dans ce rôle-là. Mes résultats individuels, mes stats, m'importent très peu. Moi, ce que je veux, c'est aider l'équipe au maximum, et apporter mon expérience du très haut niveau."

Evidemment, ce choix sportif est aussi un choix de vie puisqu'il fait de le choix de rester dans le Sud-Ouest, non loin de ses Landes natales :