Rentrée reportée pour Besançon et Tarbes-Loudes, à cause de la COVID-19

NM1

Crédit photo : Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket

La saison de Nationale 1 masculine reprend ce vendredi mais là encore plusieurs matchs sont reportés. A cause de six cas de COVID-19 dans son effectif, Tarbes-Lourdes ne pourra pas affronter Vanves samedi soir rapporte La Dépêche, ni contre Dax-Gamarde mardi. De son côté, Besançon, qui compte cinq cas dans son équipe, doit reporter ses rencontres face à Caen (ce vendredi) et Le Havre (dimanche) annonce Vosges Matin.