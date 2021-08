Résiliation de contrat entre Mohamed Koné et Pont-de-Cheruy ; direction Cergy-Pontoise ?

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Coup dur pour Dounia Issa et Pont-de-Cheruy. Via un bref communiqué sur le Facebook du club, le SOPCC indique que Mohamed Koné (2,11 m, 40 ans), recrue phare de cette intersaison après plusieurs saisons à Vichy-Clermont, ne rejoindra pas l'Isère « pour des raisons personnelles et logistiques ». Pour autant, l'international ivoirien n'arrête pas le basket puisqu'il devrait s'engager avec Cergy-Pontoise, selon nos informations. Le club présidé par Amara Sy vient d'être promu en NM1, via une wild-card.

En attendant, Pont-de-Cheruy se tourne vers un autre pivot pour compenser cette défection. Et sans doute avec l'optique de recruter un joueur d'expérience dans un groupe composé majoritairement de jeunes joueurs.