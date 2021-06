Ricardo Alliman de retour au BC Orchies

NM1

Le Jamaïquain Ricardo Alliman (2,01 m, 34 ans) rejouera pour le BC Orchies lors de la saison 2021-2022. Après son passage au BCO en 2018-2019, l'intérieur était parti du côté de Tarbes-Lourdes puis des Sables Vendée cette saison. Alliman avait d'ailleurs réalisé sa meilleure saison statistique avec 14,3 points de moyenne dans l'équipe orchésienne.

Cette saison avec le douzième de la poule A de NM1 (8 victoires et 18 défaites), l'ancien joueur du SAP Vaucluse valait 8,2 points à 55,6% de réussite aux tirs et 6,3 rebonds pour 12,3 d'évaluation en 22 minutes. Le Jamaïquain apportera de nouveau son expérience et sa taille dans la raquette d'Orchies qui a terminé dixième de la poule B, avec 9 victoires et 17 défaites.