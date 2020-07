Ricardo Alliman débarque aux Sables Vendée Basket

NM1

Crédit photo : Gérard Heloise

Depuis l'annonce de sa montée il y a quelques semaines, les Sables Vendée Basket - qui s'appelaient par le passé Pays d'Olonnes Basket - s'activent pour se constituer une équipe compétitive pour la saison prochaine. Dans cette perspective, Guillaume Pons a donc fait appel à Ricardo Alliman (2,01 m, 33 ans), un spécialiste de la division, qui arrive en provenance de Tarbes-Lourdes. Le Jamaïcain est la troisième recrue du club vendéen après les arrivées de Dylan Gana et Meven Le Douarin.

C'est au cœur de l'Ohio au sein de l'université de Cedarville que ce poste 4/5 a débuté sa carrière. Très vite, il est arrivé en France et a joué avec l'Aurore Vitré. Ce n'est qu'en 2015 qu'il a découvert la NM1. Il a signé un an du côté de Tarbes-Lourdes avant de rejoindre la saison suivante Sorgues-Avignon. Puis il a quitté le Vaucluse pour Orchies avant de revenir en 2019/20 à Tarbes Lourdes.

Sous les ordres de Chris Chougaz, il tournait à 11 points à 57,8% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds et 1 passe décisive pour 13 d'évaluation. Il était donc le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur et le meilleur joueur à l'évaluation de cette équipe qui occupait la onzième place de la Poule A avec 9 victoires et 17 défaites.

LES SABLES VENDÉE BASKET

Coach : Guillaume Pons

Meneurs de jeu : Arnaud Imhoff (1,84m, 27 ans, FRA), Erwan Mourier (1,88m, 31 ans, FRA), Jérémy Jaunin (1,82m, 18 ans, FRA)

Arnaud Imhoff (1,84m, 27 ans, FRA), Erwan Mourier (1,88m, 31 ans, FRA), Jérémy Jaunin (1,82m, 18 ans, FRA) Arrières : Lucas Durand (1,94m, 29 ans, FRA), Meven Le Douarin (1,94m, 23 ans, FRA)

Lucas Durand (1,94m, 29 ans, FRA), Meven Le Douarin (1,94m, 23 ans, FRA) Ailier : Dylan Gana (2,03m, 28 ans, FRA)

Dylan Gana (2,03m, 28 ans, FRA) Ailiers-forts : Greg Lessort (1,98m, 35 ans, FRA), Ricardo Alliman (2,01m, 33 ans, JAM)

: Greg Lessort (1,98m, 35 ans, FRA), Ricardo Alliman (2,01m, 33 ans, JAM) Pivot : Kevin Cantinol (2,07m, 31 ans, FRA)

Arrivées : Dylan Gana (Avignon-Le Pontet, NM1), Meven Le Douarin (Get Vosges, NM1), Ricardo Alliman (Tarbes-Lourdes, NM1)

Départs : Julian Lewis, Florian Kashala, Raphael Raguette, Aurélien Toto N'koté

Prolongations/Sous contrats : Arnaud Imhoff, Lucas Durand, Erwan Mourier, Kevin Cantinol, Greg Lessort, Jérémy Jaunin (PNM)