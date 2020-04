Robert Turner III prolonge à Vitré

NM1

L'Aurore Vitré Basket a réalisé un gros coup en prolongeant son poste 2/1 gaucher Robert Turner III (1,90 m, 27 ans). Comme l’explique le club breton dans un communiqué, l’ancien joueur d'Orchies était fortement courtisé en vue de ses superbes performances cette année sur le plan individuel, après avoir tourné à 20,3 points, 4,7 rebonds et 2,8 passes décisives pour 19,9 d’évaluation par match. Après avoir joué en Mongolie et Espagne, le natif d'Augusta (Géorgie) s'installe ainsi un peu plus en France.