Romain Dardaine toujours Challandais en 2021-2022

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Arrivé en Pays-de-la-Loire l'été dernier, Romain Dardaine (2m, 33 ans) rempile avec le Vendée Challans Basket (VCB) pour une deuxième saison. "Sa vision du jeu et son sens du collectif seront de véritables atouts pour permettre à l’équipe d’atteindre ses objectifs", explique le club dans son communiqué ce vendredi 4 juin 2021.

LIRE AUSSI. L'ancien meneur challandais prend la direction du Stade Rochelais

Poste 4 expérimenté et charismatique, le natif de Phalsbourg (Moselle) sort d'une bonne saison avec 9,8 points à 41,9% de réussite aux tirs, 6,9 rebonds et 2,5 passes décisives pour 13,3 d'évaluation en 29 minutes. Passé par Nancy, Hyères-Toulon, Pau-Lacq-Orthez, Bordeaux, Charleville-Mézières, Aix-Maurienne, Orchies et Havre, il est le quatrième joueur à faire partie de l'effectif 2021-2022 du VCB, après les frères Bichard et Mathieu Bigote.

L'effectif prévisionnel du Vendée Challans Basket pour la saison 2021-2022 :