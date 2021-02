Romain Duport de nouveau réinstallé au Havre : "Je crois pouvoir dire que je prends du plaisir à chaque match"

NM1

Crédit photo : Cyril Douyere

Joueur important de la SIG Strasbourg entre 2012 et 2016, Romain Duport (2,15 m, 34 ans) avait ensuité vécu une saison difficile à Limoges en 2016-2017 avant de se relancer en 2017-2018 à Châlons-Reims. Mais au sortir de sa meilleure saison à la marque (8,7 points en 19 minutes de moyenne), l'Angevin n'avait pas trouvé la situation espérée et a fini par revenir à Cholet, où il avait joué entre 2010 et 2012, avec un faible temps de jeu (moins de 10 minutes par match) dans une équipe de bas de tableau de Jeep ELITE.

Après cet exercice compliqué, le quadruple finaliste des playoffs de Pro A a mis du temps à trouver un club. Il s'est entraîné avec l'Etoile Angers Basket avant de finalement rejoindre un autre pensionnaire de la Nationale 1 masculine, le STB Le Havre (club où il avait effectué ses années en centre de formation puis lancé sa carrière professionnelle) où il joue toujours. Dans Paris-Normandie, il est revenu sur ce choix, plus d'un an plus tard, et semble s'en satisfaire pleinement :

"Si j'ai fait le choix de revenir au Havre, c'était d'abord pour moi. Parce que je savais que j'allais avoir du temps de jeu, un rôle important, m'éclater sur le terrain. Je n'avais plus envie d'être cantonné à 5, 10 ou 15 minutes. Quand tu arrives en fin de carrière, tu n'as plus les mêmes priorités. Financièrement, il était évident qu'en descendant de niveau, cela n'aurait rien à voir avec ce que je touchais en Pro A, mais je ne suis pas à plaindre. En tant que basketteur, on a quand même la belle vie. Il m'a fallu un peu de temps pour me faire à un nouvel effectif et une nouvelle division, mais je crois pouvoir dire que je prends du plaisir à chaque match. J'ai toujours mes douleurs physiques, aux genoux, un peu partout, mais tant que le mental a la force de continuer, c'est le plus important. À l'issue de mes huit premiers mois de contrat, j'avais une clause pour prolonger de deux ans, que j'ai activée. Je suis donc lié au club jusqu'en juin 2022. Mais je ne me vois pas arrêter l'an prochain, je ne suis pas rassasié. J'ai encore envie de jouer quelques années, j'espère en Pro B, c'est aussi pour ça que je suis revenu à Saint-Tho, pour boucler la boucle de belle manière."

Avec Le Havre, Romain Duport tourne cette saison à 12,7 points à 50% de réussite aux tirs (dont 39,7% à 3-points), 5,4 rebonds et 1,7 passe décisive en 22 minutes. Cependant, son équipe a vécu une première partie de saison en deça des attentes, avec 7 victoires en 13 matches.