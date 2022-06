Rouen : Benoit Injai reste, Tim Eboh et William Mensah arrivent

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Sa descente en Nationale 1 actée quelques semaines avant la 34e journée de Pro B, le Rouen Métropole Basket a pu préparer sa future saison avec un temps d'avance. Pour preuve avec déjà les signatures respectives de Sylvain Delorme comme coach principal et celles de Karim Gourari, Bryan Pamba et Mohamed Choua.

Mais la vraie interrogation pour les supporters rouennais était de savoir si l'enfant du club, Benoit Injai (1,86 m, 25 ans) allait continuer malgré la relégation ? Pour rappel, l'arrière est sous contrat jusqu'en juin 2023. La réponse est oui selon nos informations. Le Rouennais, auteur d'une saison en baisse sur le plan individuel par rapport à l'exercice 2020/21 (7,2 points à 36% aux tirs, 2,2 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes et 19 matchs), aura donc à coeur de faire remonter son club. À signaler aussi que l'intérieur David Gassaud (2,00 m, 20 ans), formé lui aussi au club, devrait voir son statut évoluer et signer un contrat professionel dnas les jours à venir. Essentiellement utilisé en Espoirs Pro B, il a répondu présent cette saison grâce à ses 19,8 points, 9,9 rebonds et 1,4 passe décisive en 32 minutes de jeu.

Sylvain Delorme, qui a fait monter l'Étoile Angers Basket en Pro B voilà quelques semaines, a une fois de plus attirer un élément anjou en Normandie, en la personne de Tim Eboh (1,97 m, 24 ans), selon nos informations. Le poste 3 formé à Limoges va connaître une 3e saison avec 3 clubs différents en Nationale 1 après avoir évolué à La Rochelle (2019/20) et Angers donc. Au cours du dernier exercice, il valait 5,3 points, 3,2 rebonds et 1 passe décisives en 17 minutes de jeu.

Enfin, toujours selon nos informations, c'est un autre joueur reconnu de la division qui va faire ses valises pour la Seine-Maritime. William Mensah (1,75 m, 26 ans), meneur de Mulhouse et actuellement en train de disputer la finale de NM1 face au Stade Rochelais, aurait donné son accord. Il est l'un des artisans de l'excellente saison du MBA. En 34 matchs de championnat, il culmine à 10,4 points, 3,2 rebonds et 5,6 passes décisives pour 13,1 d'évaluation en 27 minutes. Depuis son passage à Charleville-Mézières en Pro B (2015/17), le meneur de jeu évolue en NM1 (Golbey-Épinal, Avignon, Feurs et Mulhouse donc) tout en affichant une belle régularité. Il va poursuivre sa carrière en Seine-Maritime, dans une équipe candidate elle aussi au très haut de tableau.