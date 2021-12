Rueil assure aux Sables d'Olonne, Poitiers s'impose à Poitiers

NM1

Après les victoires des leaders de la poule A, Angers, et de la poule B, Caen, vendredi soir, des poursuivants ont assuré et d'autres ont été défaites. Ainsi, dans la poule A, Rueil, deuxième avec 10 victoires en 14 matches, s'est imposé sur le parquet des Sables Vendée. A la hauteur du RAC avant cette 14e journée, Lorient (9 victoires et 5 défaites désormais) s'est incliné contre Poitiers (9 victoires et 5 défaites) à domicile.

Dans la poule B, c'est Chartres qui pouvait rester au niveau des deuxièmes, LyonSO et Mulhouse (10 victoires, 4 défaites). Mais le CCBM (9 victoires, 5 défaites) s'est incliné à la maison contre Besançon. En revanche, Le Havre (9 victoires, 5 défaites) s'est imposé à Boulogne-sur-Mer (8 victoires, 6 défaites). Le SOMB a le même bilan qu'Andrézieux qui a pris une claque à Orchies (7 victoires, 7 défaites).

Poule A :

Lorient vs Poitiers : 61-67

: 61-67 Rennes vs Stade Rochelais Rupella : 58-74

: 58-74 Dax-Gamarde vs Toulouse : 72-70

vs Toulouse : 72-70 Cergy-Pontoise vs Challans : 96-91

vs Challans : 96-91 Les Sables Vendée vs Rueil : 65-74

: 65-74 Angers vs Bordeaux : 90-80

vs Bordeaux : 90-80 Tarbes-Lourdes vs Vitré : 58-67

Poule B :