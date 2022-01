Rueil et Caen reprennent bien la compétition

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après la défaite du leader de la poule A, Angers, samedi à Vitré, et celle de Poitiers dimanche face aux Sables d'Olonne, Rueil s'est imposé largement face à Rennes ce mardi pour la 17e journée de Nationale 1 masculine (NM1). Le RAC revient ainsi à hauteur du PB 86 (12 victoires, 5 défaites), juste derrière Angers (13-4).

Cédric Mansaré crucifie Bordeaux

Dans la poule A, Tarbes-Lourdes a signé sa neuvième victoire en s'imposant d'un point à Toulouse (75-76) sur deux lancers francs de Kendal Manuel à 6,7 secondes de la fin. Jonathan Jeanne a marqué 14 points à 5/5 aux tirs en 19 minutes. Toujours dans le Sud mais plus à l'Ouest encore, Dax-Gamarde s'est également imposé d'un point sur le parquet de Bordeaux (84-85), la lanterne rouge de la poule. C'est Cédric Mansaré qui a marqué le 3-points de la victoire à la toute fin de la rencontre. Les JSA peuvent s'en vouloir, eux qui menaient 68-56 à la fin du troisième quart-temps.

Dans la poule B, le leader Caen (14 victoire, 3 défaites) a fait la course en tête à Kaysersberg avec un bon Florian Thibedore (18 points). Derrière, Andrézieux s'est vite détaché face à la lanterne rouge Golbey-Epinal. Comme l'ALS, Andrézieux se retrouve à 11 victoires en 17 rencontres après son succès sur le parquet de Pont-de-Cheruy. Plus bas, le Pôle France a signé sa cinquième victoire sportive de la saison, en s'imposant en Avignon. Les U18 fédéraux n'avaient plus atteint un tel total depuis la saison 2010-2011.

Les résultats de la 17e journée de Nationale 1 masculine :

Poule A

Rueil vs Rennes : 102-77

vs Rennes : 102-77 Toulouse vs Tarbes-Lourdes : 75-76

: 75-76 Bordeaux vs Dax-Gamarde : 84-85

: 84-85 Challans vs La Rochelle : 85-78

vs La Rochelle : 85-78 Vitré vs Angers : 65-58

vs Angers : 65-58 Poitiers vs Les Sables d'Olonne : 76-64

vs Les Sables d'Olonne : 76-64 Lorient vs Cergy-Pontoise : 92-69

Poule B