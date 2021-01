Rueil retrouve la compétition et la victoire, Saint-Vallier l'emporte à Chartres

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après trois mois sans compétition, Rueil a repris la saison en prenant facilement le dessus sur leurs voisins de Vanves, avec une marque bien répartie. Le RAC peut ainsi reprendre sa marche en avant (6 victoires et 1 défaite) alors que Lorient (8 victoires et 2 défaites) pousse derrière. Le CEP s'en est tiré de peu à Vitré (83-84) grâce à une excellente défense dans le dernier quart-temps (11 points encaissés) pour prendre le dessus, mais aussi un très bon Ronaldas Rutkauskas (25 points et 12 rebonds pour 31 d'évaluation en 40 minutes).

Derrière, Tours (6 victoires et 4 défaites) cale avec une troisième défaite de suite. Contre une équipe de bas de tableau, Dax-Gamarde, l'équipe de Pierre Tavano a encaissé 92 points. Trop pour espérer l'emporter. L'UDG (4 victoires et 7 défaites) revient ainsi à hauteur de son voisin de Tarbes-Lourdes, qui a battu une autre formation du Sud-Ouest, Bordeaux (3 victoires et 7 défaites). Un peu plus au Nord, La Rochelle a facilement dominé Challans et s'installe dans la première partie du classement (7 victoires et 4 défaites).

Poule A

Rueil vs Vanves : 101-74

vs Vanves : 101-74 La Rochelle vs Challans : 90-55

vs Challans : 90-55 Rennes vs Sables d'Olonne : 77-72

vs Sables d'Olonne : 77-72 Tarbes-Lourdes vs Bordeaux : 86-75

vs Bordeaux : 86-75 Vitré vs Lorient : 83-84

: 83-84 Tours vs Dax-Gamarde : 78-92

: 78-92 Angers vs Toulouse : reporté

Dans la poule B, alors que Caen (7 victoires et 1 défaite) est toujours à l'arrêt à cause de la COVID-19, le choc de la soirée a été remporté par Saint-Vallier (9 victoires et 2 défaites). Pour son retour à Chartres (8 victoires et 3 défaites), Philippe Namyst revient avec la victoire. Son équipe aura réussi à limiter l'attaque de feu adverse tout en étant très collective (24 passes décisives).

Derrière, Boulogne-sur-Mer (7 victoires et 3 défaites), Mulhouse et Andrézieux (7 victoires et 4 défaites) s'en sont tirés de peu. Le SOMB a battu Avignon (2 victoires et 9 défaites) de 3 points (77-74). "Toutes les victoires sont bonnes à prendre, relativisait le coach, Thibault Wolicki, dans La Voix du Nord. On s’est relâchés, un peu endormis, on se passait bien moins la balle, mais, avec deux matches en trois jours, c’est normal que mes joueurs se préservent pour la suite même si j’aurais aimé que ça soit plus tard dans le match."

Pour Mulhouse, ils ont fait la différence dans le dernier quart-temps face aux U18 du Pôle France (1 victoire et 9 défaites), tout comme Andrézieux à Besançon (3 victoires et 8 défaites). Enfin, Le Havre (6 victoires et 4 défaites) n'a fait qu'une bouchée de Kaysersberg (2 victoires et 9 défaites).

Poule B