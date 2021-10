Rueil tombe de haut à Toulouse, LyonSO domine Le Havre

NM1

Il n'y a plus qu'une équipe invaincue en Nationale 1 masculine. Et encore celle-ci (Angers) n'a pas joué son match. Rueil a été corrigé à Toulouse (99-66) et ainsi signé sa première défaite. Le TBC revient à un succès du RAC, tout comme Poitiers qui s'est imposé à Rennes. Derrièr, Dax-Gamarde et Tarbes-Lourdes ont signé leur troisième succès, avec un excellent Killian Incrédule pour les Tarbes (32 d'évaluation).

Dans la poule B, LyonSO prend les devants (5 victoires, 1 défaite) après son succès contre Le Havre. Face à une équipe qu'il a failli rejoindre durant l'intersaison, Marc-Antoine Pellin a distillé 14 passes décisives, dont certaines pour Elwin Ndjock (16 points). Derrière, Caen retrouve la victoire après deux défaites de suite. Le CBC se retrouve à 4 victoires et 2 défaites comme Chartres, Kaysersberg, Mulhouse et Boulogne-sur-Mer (qui s'est incliné à domicile).

Poule A :

Rennes vs Poitiers : 71-76

: 71-76 La Rochelle vs Lorient : 58-77

: 58-77 Toulouse vs Rueil : 99-66

vs Rueil : 99-66 Tarbes-Lourdes vs Bordeaux : 88-65

vs Bordeaux : 88-65 Dax-Gamarde vs Challans : 87-71

vs Challans : 87-71 Les Sables Vendée vs Angers : samedi

Cergy-Pontoise vs Vitré : samedi

Poule B :