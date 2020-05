Rutkauskas reste une saison supplémentaire à Lorient

NM1

Crédit photo : CEP Lorient

L'effectif lorientais commence à devenir très alléchant en vue de la saison prochaine. Le plus breton des lituaniens Ronaldas Rutkauskas sera bien lorientais la saison prochaine. Après une saison complète en 2017/18 en Bretagne, il est revenu en fin de saison pour sauver la navire CEP à la dérive. Et son arrivée avait fait beaucoup de bien au douzième de la Poule A. En 8 matchs, il avait compilé 10,5 points à 38% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds et 2,6 passes décisives pour 10,4 d'évaluation.

Mais depuis cette saison compliquée, le scénario a bien changé dans le Morbihan avec une hausse significative du partenariat privé et donc de nouveaux objectifs. Ronaldas Rutkauskas sera associé dans la raquette avec Bali Coulibaly arrivé en provenance de Toulouse dans un effectif qui compte déjà 8 joueurs. Parmi ces 8 joueurs, 4 prolongations et 4 recrues. En effet, après Coulibaly, Sy et Van Andringa, c'est Sébastien Cape qui devrait débarquer de Gironde. Son arrivée n'a toujours pas été officialisé par le club.

L'effectif du CEP Lorient 2020/21 :

1 : Sébastien Cape, Ibrahim Souanera

2 : Marius Van Andringa

3 : Abdoulaye Sy, Souarata Cissé, Baptiste Oger

4 : Ronaldas Rutkauskas

5 : Bali Coulibaly

Avec cette équipe, le CEP Lorient aura les moyens pour jouer les premiers rôles dans cette poule A très compétitive avec Boulogne-sur-Mer, Caen, Le Havre et Tours.