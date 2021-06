Saïd Ben Driss non conservé par Rennes, après 12 ans au club

Le phare breton Saïd Ben Driss (2,07 m, 35 ans) n'illuminera plus la salle Colette-Besson. Rennes a annoncé par communiqué ce lundi 28 juin que le pivot ne fera pas partie de l'effectif pour la saison 2021-2022. Arrivé en 2009, ce pivot rugueux doté d'un joli toucher a passé douze ans à l'URB, un record dans l'histoire du club. Emu par cette décision, Ben Driss a tenu à saluer son club de coeur.

Passé par Cholet avant d'arriver en Ile-et-Vilaine, Ben Driss a connu quatre montées avec l'URB, dont deux consécutives (N2 en 2012 et N1 en 2013). Cette saison, il tournait encore à 7,6 points à 46,8 % de réussite aux tirs, 3,4 rebonds pour 7,1 d'évaluation en 18 minutes de jeu.

