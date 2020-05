Saint-Vallier : Demond Watt prolongé, Florent Tortosa de retour ?

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse et Sabine De Leest

C’est officiel. Le club de Saint-Vallier vient de prolonger son intérieur américain Demon Watt (2,00 m, 31 ans) pour un an de plus. Après la prolongation de Vincent Ateba (1,92 m, 34 ans), le club de la Drôme prolonge un deuxième joueur expérimenté de Nationale 1 masculine. Passé par Angers, Gries-Oberhoffen ou encore le Havre en 2018/19, l'ancien MVP de la divison tournait encore à 16 points, 8,9 rebonds et 1,2 passe décisive pour 23,6 d’évaluation sur la saison écoulée. C'est l'un des intérieurs dominants de la division.

Mais le SVBD26 ne compte pas s’arrêter là, puisque selon nos information le club souhaiterait recruter Florent Tortosa (1,96 m, 30 ans). Après être passé par Hyères-Toulon, Blois, Lille, ou encore Evreux, le poste 3 expérimenté pourrait revenir à Saint-Vallier, le club où il était resté pendant trois saisons (de 2010 à 2013) en début de carrière. Outre son expérience du haut niveau, le Montpelliérain serait une recrue de taille car cette saison il tournait encore à 9,1 points, 2,2 rebonds, 2 passes décisives en 22 minutes par match en Pro B.

Après l’arrivée de Philippe Namyst et la présence sur le marché des transferts, l’objectif de Saint-Vallier semble clair pour les prochaines années : jouer les premières places de Nationale 1 pour espérer la montée en Pro B.