Saint-Vallier : Florent Tortosa et Marcos Suka-Umu vont signer

NM1

Crédit photo : Sabine De LeestJAVCM

À peine débarqué en Drôme que Philippe Namyst ne chôme pas. L'ancien technicien de Challans va amener encore un peu plus d'expérience dans son effectif, chose qui ne manquait déjà pas jusqu'à présent. Ainsi, selon nos informations, Florent Tortosa (1,96 m, 30 ans) et Marcos Suka-Umu (1,93 m, 34 ans) vont quitter le championnat de France de Pro B et s'engager avec Saint-Vallier, poids lourd de la NM1.

Retour au Deux Rives pour Tortosa

Revenu à Evreux l'été dernier après deux saisons à Lille, Florent Tortosa ne compte pas aller au bout de son contrat qui le liait à l'ALM jusqu'en 2021. Capitaine de l'équipe normande et homme de base de l'effectif de Fabrice Lefrançois, Tortosa était venu chercher davantage de temps de jeu et de responsabilités. Dans une saison difficile sur le plan collectif, l'Héraultais a réalisé une saison correcte, tournant à 9,1 points à 55% aux tirs dont 42% à 3-points, 2,2 rebonds et 2 passes pour 9 d'évaluation en 21 minutes.

Le joueur formé à Hyères/Toulon va retrouver le complexe sportif des Deux Rives de Saint-Vallier, là où il avait lancé sa carrière professionnelle au début de la décennie (2010/13) sous les ordres de Laurent Pluvy. Selon nos informations, l'ailier français s'est engagé sur du long terme en paraphant un contrat de trois ans.

Sa carrière lancée à Saint-Vallier en 2010, Tortosa pourrait boucler la boucle en la terminant dans la Drôme (photo : Vincent Janiaud)

Florent Tortosa va être rejoint par l'arrière espagnol Marcos Suka-Umu, qu'il a cotoyé durant une saison à Lille (2018/19). Après trois ans passés en Pro B (Lille, Vichy/Clermont), le Madrilène va relever le défi de la NM1 au sein d'un poids lourd de la division, qui à coup sûr visera le très haut de tableau. En Auvergne cette année, malgré une blessure au pied qui l'a éloigné des parquets plusieurs semaines, Suka-Umu a cumulé 10,9 points à 45% aux tirs dont 38% à 3-points, 2,6 rebonds et 3,7 passes pour 11,9 d'évaluation en 28 minutes. Joueur au Q.I. basket élevé et doté d'un fort caractère, c'est assurément un joli coup que réalise le SVBD.

La connexion Suka-Umu - Tortosa va de nouveau opérer à Saint-Vallier (photo : Christophe Delrue)

Effectif de Saint-Vallier 2020/21 :