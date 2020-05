Saint-Vallier : Pierrick Moukenga arrive, Marc-Antoine Pellin pisté

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Le Saint-Vallier Basket Drôme a annoncé avoir signé l'ailier-fort Pierrick Moukenga (2,03 m, 32 ans) qui arrive d'Andrézieux où il a passé la saison 2019/20, après avoir démarré sa carrière professionnelle en Nationale 1 masculine (NM1) chez lui, à Bordeaux, et avoir continué dans la même division à Châlons-en-Champagne, il a connu une riche carrière en Nationale 2, en passant par Marmande, Mirecourt, Ormes, le GET Vosges, Tremblay, Tours et Cergy avant finalement de retrouver la NM1 à Andrézieux sur la saison écoulée. Il a montré qu'il avait pleinement le niveau avec de grosses statistiques (14,6 points 42,9% de réussite aux tirs, 5 rebonds et 1,1 passe décisive en 30 minutes). De quoi lui permettre de rejoindre un poids lourd de la division, comme Saint-Vallier.

Le SVBD qui devrait encore faire venir du beau monde dans la Drôme. De longue date, l'intérêt pour Marc-Antoine Pellin (1,71 m, 32 ans), qui sort d'une grosse saison à Pont-de-Chéruy, était fort. Il le serait d'autant plus ces derniers jours selon diverses sources.

Après l'arrivée du coach Philippe Namyst, les resignatures du capitaine Vincent Ateba et du pivot Demond Watt, le club drômois semble parti pour construire un très bel effectif. Pour rappel, le club est également en contact avec Florent Tortosa.