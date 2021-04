Saint-Vallier, Caen et Toulouse ne craquent pas, Challans battu

NM1

Crédit photo : Saint Vallier Basket Drôme

Après une période sans match, Toulouse a retrouvé la compétition et la victoire en battant Angers de peu. Le TBC conserve le meilleur bilan de la poule A (15 victoires, 4 défaites). Parmi les poursuivants, Challans (12 victoires, 8 défaites) s'est incliné à domicile contre La Rochelle (15 victoires, 7 défaites) et semble hors course pour la première place et donc la montée.

Dans la poule B, Saint-Vallier (20 victoires, 2 défaites) ne fait pas de faux-pas. Accroché par Chartres, le SVBD n'a pas flanché et conserve sa première place devant Caen (21 victoires, 3 défaites), également vainqueur, à Pont-de-Chéruy.

Poule A

Toulouse vs Angers : 68-65

vs Angers : 68-65 Lorient vs Vitré : 80-84

: 80-84 Challans vs La Rochelle : 81-85

: 81-85 Vanves vs Rueil : 74-84

: 74-84 Dax-Gamarde vs Tours : reporté

Les Sables d'Olonne vs Rennes : reporté

Bordeaux vs Tarbes-Lourdes : reporté

Poule B