Saint-Vallier a remporté le choc contre Caen, Toulouse toujours plus haut dans la poule A

Crédit photo : SVBD

Lors de la 17e journée de Nationale 1, disputée à 100% ce mardi 2 mars pour la poule A, tous les clubs évoluant à domicile l'ont emporté. Lorient est tombé sur le parquet de Dax-Gamarde. Du coup, les Bretons sont désormais accompagnés à la place de leader (en pourcentage de victoires) par Toulouse (10 victoires et 4 défaites), facile vainqueur de Vanves. Derrière, Tours et La Rochelle (11 victoires et 5 défaites) reviennent bien après leur victoire à domicile.

Les résultats de la 17e journée de la Poule A de Nationale 1 :

Toulouse vs Vanves : 77-58

Challans vs Bordeaux : 93-80

Tours vs Rennes : 83-62

Rueil vs Tarbes-Lourdes : 89-78

La Rochelle vs Angers : 82-70

Les Sables d'Olonnes vs Vitré : 78-69

Dax-Gamarde vs Lorient : 79-58

Invaincu depuis son premier match de la saison, le 16 octobre contre Saint-Vallier (64-78 à domicile), Caen a de nouveau perdu face au SVBD, dans la Drôme cette fois. L'Espagnol Marcos Suka-Umu (22 points) et son équipe prennent ainsi la place de leader de la poule (14 victoires, 2 défaites), devant Caen (13 victoires, 2 défaites). Derrière, Le Havre (11 victoires, 6 défaites) poursuit sa remontée alors qu'Avignon (3 victoires, 13 défaites) n'est plus dernier après sa victoire à Orchies (6 victoires, 9 défaites).

Les résultats de la 17e journée de la Poule B de Nationale 1 :