Saint-Vallier de retour en Pro B ; "On a un très bon groupe" estime Marco Pellin

Crédit photo : SaintVallier Basket Drôme

"On a mis nos tripes dehors. Le scénario du match fait qu’on est vraiment allé la chercher. Il y a beaucoup d’émotions, on revient de derrière, on était à 15-16 points et on a fait ce qu’il fallait pour revenir." Après la rencontre, au micro du Dauphiné Libéré, le capitaine de Saint-Vallier Vincent Ateba était soulagé : son équipe revient en Pro B ! Mal embarqués contre une équipe de Boulogne-sur-Mer très adroite à 3-points en début de rencontre, ils sont revenus en deuxième mi-temps avec de bonnes intentions pour prendre le dessus et finir par signer leur 18e victoire de suite (93-88). Un succès qui les assure de terminer premier de la poule B de Nationale 1 masculine et ainsi de monter en Pro B, sept ans après leur descente de cette même division.

"Honnêtement au début on était un peu tendus, a avoué le meneur vétéran Marc-Antoine Pellin dans Le Dauphiné Libéré. J’ai vu des joueurs stressés et il y avait comme une confusion entre ce stress et la motivation. De mon côté j’ai voulu jouer ce match comme un autre. Si tu commences à trop réfléchir sur ce genre de rencontre, tu n’y arrives pas. Petit à petit la pression est tombée et on s’est mis dedans. Quand on commence à mettre du rythme comme en deuxième mi-temps, on est une toute autre équipe..."

Le champion de France 2007 avec Roanne ajoute une ligne à son palmarès. Il a expliqué ce qui a fait le succès du SVBD cette saison :

"Je pense qu’on a un très bon groupe. Des gens qui ont su s’accepter les uns avec les autres. Au départ on a pas mal de cas dans cette équipe (rire). Il y a du caractère ! Et le fait de toujours s’encourager et d’aller de l’avant, c’est ça qui a fait la différence tout au long de la saison."

Le club drômois va maintenant préparer la suite et l'effectif pour vivre au mieux le retour en deuxième division.