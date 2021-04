Saint-Vallier enchaîne, Toulouse tombe contre Angers

NM1

Crédit photo : Gerard Heloise

Dans la poule A, Toulouse, qui avait jusqu'ici le meilleur bilan de la poule, se déplaçait à Angers, douzième. Et ce sont les leaders qui ont craqué face aux Angevins, 86-82, qu'ils avaient déjà affronté (et battu) vendredi dernier. Les joueurs de Stéphane Dao gardent le meilleur bilan (15 victoires, 5 défaites) mais avec un match d'avance sur Tours (14 victoires, 5 défaites). Parmi ses poursuivants, Challans (13 victoires, 8 défaites) s'est repris avec sa victoire contre Vanves, tandis que La Rochelle (13 victoires, 8 défaites) a calé contre Tarbes-Lourdes.

Dans la poule B, Saint-Vallier ne commet aucun faux pas et cette fois c'est Kaysersberg qui en a fait les frais. Toujours détenteurs du meilleur bilan (21 victoires, 3 défaites) de la poule), les Drômois n'ont plus que trois matches à jouer : chez le Pôle France ce vendredi, à Boulogne-sur-Mer le mardi 13 puis à Orchies le samedi 23. Deux victoires sur trois leur permettrait d'assurer la première place et donc la montée en Pro B.

Poule A :

Angers - Toulouse : 86-82

- Toulouse : 86-82 Tarbes - La Rochelle : 89-86

- La Rochelle : 89-86 Challans - Vanves : 96-81

- Vanves : 96-81 Lorient - Rueil : reporté

Poule B :