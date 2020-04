Saint-Vallier ne prolongera pas le coach Arnaud Ricoux

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Sur les réseaux sociaux, le Saint-Vallier Basket Drôme a annoncé que l'entraîneur Arnaud Ricoux et son assistant Eric Béchaud ne seront pas prolongés. Ils sont deux arrivés à l'été 2018 et avaient signé pour deux ans. En 2018/19, ils ont échoué en demi-finale des playoffs contre Le Havre (défaite 75-72 aux Docks Océanes lors de la belle). Cette saison, ils ont connu une passe difficile durant l'hiver mais ont de même réussi à terminer deuxième de la poule B derrière Chartres, se qualifiant ainsi pour la meilleure poule en deuxième phase. Mais la saison s'est arrêtée là, à cause du coronavirus.



"Ce n’est pas une sanction loin de là, a indiqué le directeur sportif Eric Begot au Dauphiné Libéré. Il fallait changer la formule pour arriver nous renouveler dans le cadre d’un objectif différent, une autre vision de notre projet sportif. Comme cela arrive dans toutes les équipes, il faut une autre organisation, redonner une nouvelle dynamique."

De son côté, le technicien nordiste a confirmé qu'il n'y avait point de mésentente avec ses dirigeants. Il défend par ailleurs son bilan sportif, alors que l'objectif était de monter en Pro B sur les deux années.