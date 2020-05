Saint-Vallier prolonge son capitaine Vincent Ateba

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Considéré comme l'une des grosses écuries de ce championnat de Nationale 1 Masculine, le Saint-Vallier Basket Drôme se veut ambitieux, avec la Pro B en ligne de mire. Après la nomination de son nouvel entraineur, Philippe Namyst, qui sera assisté de Jérôme Grecksch, le club drômois vient d'officialiser une première prolongation, celle de son capitaine, Vincent Ateba (1,95 m, 34 ans).

Capable d'évoluer sur les postes 3 et 4, il tournait lors de l'exercice 2019/20 à 7,9 points à 42,8% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 1,6 passe décisive pour 7,6 d'évaluation en 22 minutes de moyenne. Joueur d'expérience à l'état d'esprit irréprochable, il est très apprécié au sein du club. Il continuera d’apporter toutes ses qualités sur et hors du terrain la saison prochaine.

Si le SVBD ne possédait aucun joueur encore sous contrat, il se pourrait qu'il ne soit ne pas le seul à rester. Comme Philippe Namyst l'a annoncé à nos confrères de Ouest-France cette semaine, d'autres joueurs pourraient suivre.