Saint-Vallier stoppe Le Havre et s'avance vers la Pro B

NM1

Crédit photo : SVBD

Si trois matches ont été reportés dans la poule A ce week-end en Nationale 1 masculine, toutes les rencontres de la poule B ont pu se jouer.

Poule A

Toulouse, Tours et même Challans... Les candidats à la première place de la poule A de Nationale 1 et donc la montée en Pro B sont encore à l'arrêt. La Rochelle (13 victoires, 7 défaites) reste à distance après avoir gagné chez une des Sables d'Olonnes en forme.

Les Sables d'Olonnes vs La Rochelle : 60-66

: 60-66 Vitré vs Tarbes-Lourdes : 93-80

vs Tarbes-Lourdes : 93-80 Lorient vs Angers : 73-68

vs Angers : 73-68 Vanves vs Dax-Gamarde : 59-75

: 59-75 Tours vs Challans : reporté

Toulouse vs Rennes : reporté

Rueil vs Bordeaux : reporté

Poule B

En revanche, dans la poule B, Saint-Vallier a signé une belle opération. Les Dromois ont battu l'équipe en forme du moment, Le Havre (8 victoires de suite avant la rencontre), avec autorité (79-60). Avec ce succès, FlorentTortosa (20 points à 6/9 aux tirs en 22 minutes) & co conserver une victoire d'avance et le point-average particulier sur Caen qui a du mal à se défaire du Pôle France. Il semblerait que le CBC ait pris un gros coup derrière la tête après sa défaite au Havre.

Le SVBD va tâcher de finir la saison, eux qui ont un calendrier favorable avec trois réceptions sur six, et des déplacements chez le Pôle France, Orchies et Besançon.