Scindé en deux clubs, le GET Vosges n'existe plus

Crédit photo : Gérard Héloïse

C'est un séisme à l'échelle du basket dans le Grand-Est. Comme annoncé par Vosges-Matin le mercredi 23 juin, l'assemblée générale organisée le jeudi 24 juin par le GET Vosges, club phare du département 88, a entériné la scission du club le 24 juin. Golbey-Epinal et Thaon-les-Vosges ont décidé d'emprunter un chemin différent. Un chemin qu'ils avaient pourtant choisi d'arpenter ensemble depuis 2006. Faute de compromis financiers et politiques, l'issue paraissait inéluctable.

En août 2020, la municipalité de Thaon avait décidé de créer le TBB (Thaon Basket Ball), dans la foulée de l'éviction d'une Thaonnaise du bureau directeur du GET. Le maire de la commune de près de 8 000 âmes, Cédric Hexaire, s'était engagé dans son programme électoral à aider à la création d'un club à Thaon. Il l'avait expliqué dans les colonnes du quotidien Vosges-Matin.

"J'estimais depuis plusieurs années que le GET n'était pas assez présent à Thaon n'investissait pas assez auprès du basket amateur."

Ce qui ressemblait à une bataille politique s'est déplacé sur le terrain financier. Alors que les aides de Golbey-Epinal étaient estimées entre 100 et 125 000 lors des trois dernières années, la mairie de Thaon a drastiquement baissé ses subventions versées au GET, passant de 42 000 euros en 2017 à 25 000 euros l'année dernière. Pour Cédric Hexaire, la scission était déjà actée depuis quelque temps.

"Il y avait déjà depuis un certain temps deux clubs au sein d'un seul."

L'Ambition Sportive Golbey-Epinal en lieu et place du GET

En lieu et place du GET Vosges, un club dont la création a été actée lors de l'assemblée générale : l'Ambition Sportive Golbey-Epinal (ASGE), soit l'avatar moderne de Association Sportive Golbey-Epinal. Crée en 1978, l'ASGE avait réussi à emmener son équipe fanion jusqu'en Pro B.

Cette saison, le GET Vosges s'était classé 9e de la poule B de Nationale 1. Loin du lustre d'antan.