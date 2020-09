Shekinah Munanga pigiste de luxe d'Eric Bosc à Chartres

NM1

Crédit photo : Gérard Heloise

Troisième saison en Nationale 1 masculine (NM1) et troisième club pour Shekinah Munanga (2,01 m, 22 ans), poste 4/3 congolais. En effet, après Angers et le GET Vosges la saison dernière, l'ailier-fort débarque du côté de Chartres, un prétendant au titre qui s'était mis à la recherche d'un pigiste médical à la suite de la blessure d'Éric Bosc.

Passé par les centres de formation de Limoges et Monaco, il a lancé sa carrière professionnelle à Angers en 2018 où il a été discret. Il s'est revelé être l'une des pièces maîtresses du GET Vosges la saison dernière. En 2019/20, il tournait à 11,7 points à 48,5% de réussite aux tirs, 7,7 rebonds, 1,8 passe décisive, 1 interception et 1,1 contre par match pour 14,7 d'évaluation en 26 minutes.

Avec le natif de Kinshasa, Chartres s'affirme encore un peu plus comme le gros prétendant à une montée en Pro B après une belle saison stoppée par la COVID-19 en mars dernier. Concernant Éric Bosc, le joueur souffre bien d'une blessure au genou mais aucune date de retour n'a pour l'instant été donnée.