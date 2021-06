Simon Créteaux et Joffrey Verbeke continuent à Orchies

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Ils ne veulent plus quitter leur région d'origine. Les deux Nordistes Simon Créteaux (1,91 m, 32 ans) et Joffrey Verbeke (1,94 m, 34 ans) porteront une nouvelle saison le maillot du BC Orchies, a annoncé que le club jeudi et vendredi sur

Le premier évolue au BCO depuis 2018. Cette saison, il fut l'une des principales armes offensives des Orchésiens, avec 13,5 points à 54,3 % de réussite aux tirs, dont 38,4 % à 3-points, 3,2 rebonds et 2,3 passes décisives pour 13,4 d'évaluation en 31 minutes de jeu.

Son coéquipier, le capitaine Joffrey Verbeke, va disputer sa dix-septième saison à Orchies. Lui, le natif de Lille, a gravi tous les échelons avec Orchies, de la Nationale 3 à la Pro B. A 34 ans, il continue d'apporter un écot interéssant (5,4 points à 44 %, 5,1 rebonds et 2,8 passes décisives pour 9,5 d'évaluation en 25 minutes).

Les contours de l'effectif du BCO commencent à se dessiner. Orchies a déjà annoncé les signatures du Géorgien Giorgi Turdziladze, de Riccardo Alliman, de Jérémy Ricard-Dorigo et de Thomas Prost.