Souffelweyersheim domine Mulhouse

PRO B

Gêné en début de préparation par des cas de COVID-19, le BC Souffelweyersheim (Pro B) a pu se déplacer chez son voisin Mulhouse (NM1) ce mardi en match de préparation, pour ce qui était sa troisième rencontre de présaison. Et le BCS s'est imposé 70 à 58 (ou 57, selon les sources) au terme d'un match qui a été qualifié par le pôle communication du club alsacien comme étant une "victoire dans la douleur, match sans rythme et sans intensité !" Les locaux étaient devant à la pause (34-29) et ont cédé sur la fin de match alors qu'il y avait encore 43-44 à 12 minutes de la fin.

TAG