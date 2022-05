Sous pression, Le Havre sera diminué pour le match 2 contre Mulhouse

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Alors que Le Havre s'est incliné de 3 points au match aller (88 à 85) à Mulhouse, le STB n'a pu le droit à l'erreur dans ces quarts de finale de playoffs de Nationale 1 masculine. Malheureusement, l'effectif à disposition d'Hervé Coudray se voit rétrécir à l'approche du match 2, qui aura lieu ce vendredi soir.

La cause ? Un violent choc tête contre tête à l'entraînement entre Paul Carter (2,05 m, 34 ans) et Jaraun Burrows (2,03 m, 36 ans) sur une bataille pour un rebond, rapporte Paris-Normandie. Encore sonné 48 heures après le choc, le pivot bahaméen entre dans une phase de repos obligatoire en raison d'une commotion cérébrale. Paul Carter, victime d'une fracture au nez, pourra lui disputer le match retour avec l'obligation de porter un masque de protection.

Avec les abscences de Jaraun Burrows et de Kevin Mondesir (opération de la main droite), l'entraîneur Hervé Coudray devra donc composer une raquette inhabituelle dans ce match qu'il ne faudra absolument pas perdre. "Il va falloir que chacun fasse un peu plus pour compenser. Un peu plus de rebonds, un peu plus d'intensité, un peu plus de courses aussi avec un 'grand' en moins" , a t-il déclaré au micro de Paris-Normandie.