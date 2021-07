Sreten Knezevic conclut le recrutement de Besançon

NM1

Crédit photo :

Après Nikola Knezevic, les supporters du Besançon Avenir Comtois vont apprendre à connaître son cousin, Sreten Knezevic (2,05 m, 27 ans). Le club bisontin a annoncé la venue de l'intérieur serbe ce jeudi 15 juillet sur son site internet. La France ne lui est pas étranger puisqu'il avait évolué à Vitré lors de la saison 2016/17. En 15 matchs de Nationale 1, il avait apporté une contribution relativement moyenne avec ses 6,6 points et 2,8 rebonds pour 6,1 d'évaluation en 16 minutes. Avant d'être libéré en milieu de saison et jouer successivement au Monténégro, en Slovénie et en Bosnie ces 4 dernières années.

D'ailleurs, à Mostar, en premier division bosnienne, cet intérieur jouant au poste 4 et 5, capable de jouer dos au panier et de s'écarter, vient de boucler un solide exercice à 12,8 points et 8,8 rebonds pour 16,9 d'évaluation. Il s'agit de l'une de ses meilleures saisons depuis le début de sa carrière. Cette arriveé marque la fin du recrutement pour Besançon.

L'effectif de Besançon pour la saison 2021/22: