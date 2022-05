Stéphane Eberlin attendu sur le banc de Caen

NM1

Crédit photo : Lilian Bordron

Pour trouver le successeur de Fabrice Courcier à Caen, il fallait donc aller fouiller dans la liste de ses anciens coéquipiers. Alors en fin de parcours à Tourcoing en 1997, le Nordiste avait pris sous son aile un jeune meneur tout droit sorti du centre de formation strasbourgeois, Stéphane Eberlin. Leurs destins vont à nouveau se rapprocher sans se croiser : le natif d'Illfurth va succéder à son ex-mentor sur le banc du Caen Basket Calvados à partir de la saison prochaine.

Soit une façon de prendre son envol, pour la première fois loin de son Alsace d'origine dans le costume d'entraîneur. Pendant des années, tout en étant le seul entraîneur de LNB à posséder un emploi classique en parallèle du basket (responsable de stocks et achats dans une entreprise d'électricité), Stéphane Eberlin (46 ans) a incarné le projet de Souffelweyersheim. Nommé à la tête du BCS en 2006, il a permis au club bas-rhinois de se hisser de la Nationale 2 jusqu'à la finale de la Leaders Cup de Pro B et de vivre quelques soirées retentissantes, à l'image de cette soirée de novembre 2009 où Souffel a battu la JDA Dijon en Coupe de France, ce qui reste à ce jour la seule fois où une écurie de Pro A s'est inclinée contre une NM2.

Si le CBC reste actuellement en course dans les playoffs de Nationale 1 (1-0 contre Poitiers en quart de finale), une donnée du parcours de Stéphane Eberlin a sûrement particulièrement intéressé les dirigeants normands : deux montées en Pro B figurent à son actif. Une fois au terme des playoffs (victoire contre Blois en finale en 2013), une fois en remportant le championnat (en 2019). Choisi pour mener la première année de la fusion avec Gries-Oberhoffen, l'histoire s'est toutefois mal terminée et il fut écarté de l'ASA en février dernier. Réputé pour sa mentalité défensive, il aura l'occasion de rebondir et de prendre son envol loin des Sept-Arpents pour la première fois...