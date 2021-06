Steven Green passe d'Andrézieux à Chartres

NM1

Crédit photo : AndrézieuxBouthéon Loire Sud

Steven Green (1,96 m, 28 ans) est la nouvelle recrue du C'Chartres Basket. Il arrive en provenance d'Andrézieux. L'Américain évoluait avec l'ABLS depuis 2020. Auparavant, il était passé par la NCAA avec Oklahoma Baptist puis avait joué en G-League sous les couleurs des Northern Arizona Suns. Il a ensuite joué en Suisse deux ans, une saison avec le Lugano Tiger et la dernière avec Pull. Il est ensuite revenu en France du côté d'Andrézieux. Cette saison, l'arrière-ailier a tourné à 14,3 points à 47,5% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 1,6 passe décisive pour une évaluation de 12,9 en 25 minutes de jeu chez le sixième de la poule B de NM1 avec 15 victoires et 11 défaites.

Le natif de Phoenix (Arizona) retrouvera Chartres, qui vient de terminer la saison 2020-2021 à la quatrième place de la poule B de Nationale masculine 1 avec un bilan de 17 victoires et 9 défaites. Arrière scoreur, il sera un renfort essentiel pour jouer la montée la saison prochaine avec le C'CBM. Il suit les signatures de Valentin Mukuna et Paul Bouloukouet.