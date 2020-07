Steven Ricard prolonge à Rueil

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Le club des Hauts-de-Seine vient d'annoncer une sixième prolongation pour son effectif 2020/21. C'est l'ailier Steven Ricard (1,96 m, 29 ans) qui rempile au RAC pour deux saisons.

Formé à Charenton (N2) avant d'effectuer un premier passage à Rueil en 2012/13, ce poste 3/2 a presque passé la totalité de sa carrière en Nationale 1 entre l'Union Tarbes-Lourdes, le GET Vosges et Souffelweyersheim pour ce qui reste sa meilleure sa saison en carrière (14,1 points à 47,3% aux tirs dont 34,5% à 3-points, 6,3 rebonds et 1,7 passe décisive pour 15,8 d'évaluation). Après son unique expérience en Pro B, lors de la saison 2017/18 à l'Etoile de Charleville-Mézières (2,3 points, 1,2 rebond et 0,5 passe décisive pour 2,5 d'évaluation), il a rejoint Rueil à l'été 2018. Sur la saison écoulée, il tournait à 14,6 points (44,8% aux tirs dont 43% à 3-points), 4,6 rebonds et 1,8 passe décisive pour 14,8 d'évaluation en 30 minutes.

Après les prolongations de Noah Burell, Vincent Fandelet, Warren Racine, Masse Doumbé et Gregg Thondique, et la signature du pivot géorgien Giorgi Turdzildze, le nouvel entraîneur du RAC Makan Dioumassi mise sur la stabilité avec cette sixième prolongation. Il compte désormais 7 joueurs dans son équipe 2020/21.