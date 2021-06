Steven Ricard prolonge d'un saison à Rueil

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Steven Ricard (1,97 m, 31 ans) sera toujours au Rueil A.C la saison prochaine. L'arrière-ailier effectuera sa quatrième saison consécutive avec le R.A.C. Cette saison, il valait 13,3 points à 42,9% de réussite aux tirs, 4 rebonds, 2,5 passes décisives et 1,2 interception pour une évaluation de 13,4 en 29 minutes de jeu.

Steven Ricard avait commencé sa carrière avec Rueil en 2012 avant de partir pour deux années à Tarbes-Lourdes puis deux autres au GET Vosges avant de découvrir Charleville-Mézières et Souffelweyersheim puis de revenir au club de ses débuts.

Avec lui en 2020-2021, le R.A.C. a fini dixième de la poule A de NM1 avec un bilan de 11 victoires et 15 défaites. Il a enregistré cette saison deux matches à 26 et 25 points contre Tarbes-Lourdes et Angers. Rueil garde donc ses joueurs cadres malgré le départ de Vincent Fandelet vers Vitré et surtout du coach Makan Dioumassi, qui sera rejoint par Noah Burrell aux Sables Vendée.