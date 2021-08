Sydney Hawmmond densifie le groupe angevin

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir joué en Espoirs à Hyères-Toulon, Limoges - avec qui il a même marqué des points en Jeep ELITE - et Strasbourg, Sydney Hawmmond (2,14 m, 21 ans) va tenter de passer un cap à Angers rapporte Ouest-France. Le jeune pivot densifie le groupe professionnel mais va aussi et surtout jouer avec l'équipe réserve, en Nationale 3.

Pivot de grande taille connaissant des difficultés de déplacement, il va devoir surtout travailler phyiquement afin d'être plus mobile, surtout face aux intérieurs de plus petites tailles que l'on trouve dans les raquettes de Nationale 1 et Nationale 3. En Espoirs en 2020-2021, il a joué 9 rencontres au cumul des trois compétitions, tournant à 7,3 points à 57,4% de réussite aux tirs, 6 rebonds, 0,4 contre et 2,7 fautes en 19 minutes.