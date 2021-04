Tarbes-Lourdes : Christianos Chougaz prolongé deux ans

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

La saison de Tarbes-Lourdes touche à sa fin en Nationale 1 masculine, avec encore deux matches à jours. Le club prépare donc l'avenir. Et cet avenir se déroulera toujours avec l'entraîneur grec Christianos Chougaz. Arrivé au club en novembre 2019, le natif d'Alexandrie (Egypte) a redressé l'équipe en par la suite (11 victoires et 15 défaites à l'issue de la phase 1). En 2020-2021, il a mené son équipe à 10 victoires en 24 rencontres. "Ici, j'ai trouvé un club familial, on me laisse travailler comme je l'entends en toute confiance, il y a des ambitions", a-t-il expliqué à La Dépêche.