Tarbes-Lourdes : John Florveus remplace William Brown Jr.

Recrue de l'Union Tarbes-Lourdes en juin, le longiligne poste 5 américain William Brown Jr. n'a pas fait l'affaire. Ce dernier est déjà parti vers de nouvelles aventures, direction la Roumanie. Le club a déjà trouvé son remplaçant. Il s'agit d'un autre Etasunien, répondant au nom de John Florveus (2,11 m, 29 ans) cette fois.

Passé la Roumanie, la troisième et deuxième division allemande, le Japon, la Bolivie, la Géorgie, de nouveau la Roumanie, la Grèce (première division), la Slovaquie et la Slovénie en 2019/20, il valait avec les Helios Suns 6,3 points à 75,4% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 0,8 contre en 18 minutes en 2019/20. Il apportera ses qualités de dissuasion en Bigorre.