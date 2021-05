Thibault Alexis prolonge un an avec l'Aurore Vitré

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Thibault Alexis (1,94 m, 25 ans) a prolongé avec son club de l'Aurore Vitré. Il est arrivé l'an passé en provenance de Beaujolais Basket en Nationale 2 et s'est bien intégré en Nationale 1 (4,4 points et 2,2 rebonds pour 5 d'évaluation en 16 minutes). Il resigne donc avec Vitré pour la saison 2021-2022. Sur la saison écoulée, Vitré a réalisé une belle saison avec 17 victoires et 9 défaites. C'est le quatrième joueur que conserve le club après Romain Grégoire, Louis Prolhac et Matthieu Robin.