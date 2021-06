Thibaut Lonzième (Bordeaux) à la Rochelle

Thibaut Lonzième (1,95 m, 32 ans) débarque à la Rochelle pour l'exercice 2021-2022. Après un an passé à Bordeaux, cet ailier d'expérience connaîtra son troisième club professionnel. C'est le Stade Rochelais qui l'a annoncé lundi 21 juin sur son site Internet. Cette saison, avec la JSA, il présentait de solides statistiques (12,1 points à 54 % aux tirs, dont 31,3 % à 3 points, 5,1 rebonds et 1,9 passe décisive pour 13,4 d'évaluation en 30 minutes de jeu). L'entraîneur de la Rochelle a souligné la polyvalence de l'ex-Angevin.

"Thibaut est un joueur intelligent, complet et très adroit (plus de 50% à 2pts – 40% à 3pts – 80% au lancer franc sur ses 3 dernières saisons en NM1). Il a encore étoffé sa polyvalence puisque depuis quelques saisons et l’évolution du poste 4, il a en effet la capacité à jouer et performer aussi sur ce poste. Son expérience, sa compréhension du jeu et sa grande capacité d’adaptation sont autant d’atouts pour nos couleurs et font de Thibaut un excellent renfort pour notre banc".