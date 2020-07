Thibaut Lonzième vers Bordeaux ?

NM1

Angevin de toujours, Thibaut Lonzième n'arpentera plus la salle Jean Bouin à la rentrée. L'ancien poste 3 de l'Étoile d'Or, d'Angers BC et de l'Étoile Angers Basket pourrait poursuivre sa carrière aux JSA Bordeaux, selon Ouest-France. "On n’a rien à communiquer concernant Thibaut Lonzième", a commenté Joachim Duthé, dans les colonnes du journal.

Victime d'une rupture du tendon d’Achille fin janvier face à Tarbes-Lourdes, le Seine-et-Marnais (né à Lagny-sur-Marne) était l'un des maître à jouer (6,7 points à 48,6 % de réussite aux tirs, 3,9 rebonds pour 8,7 d’évaluation) de l'excellente formation angevine (1ère de la poule A, 20 victoires - 6 défaites).

À Bordeaux, Thibaut Lonzième pourrait de nouveau être coaché par un technicien originaire du Maine-et-Loire. Après Laurent Buffard (né Chemillé), il pourrait évoluer sous les ordres de Joachim Duthé, qui auparavant tenu la mène de La Séguinière en NM2 et NM3.

Son parcours :

1994-2004 : AC Belle-Beille (jeunes)

2004-2007 : Angers BC (minimes, cadets)

2007-2010 : Étoile d’Or Saint-Léonard (NM2 puis NM1)

2010-2017 : Angers BC (NM1 et Pro B)

2017-2020 : Étoile Angers Basket (NM2 puis NM1)

Joachim Duthé est venu faire son marché dans son Maine-et-Loire natal (photo : Guillaume Poumarede)