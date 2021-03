Thomas Prost nouveau meneur d'Orchies

NM1

Crédit photo : Poitiers Basket 86

Même si la saison de NM1 touche bientôt à sa fin, cela n'empêche pas le BC Orchies de se renforcer puisqu'ils viennent de signer Thomas Prost (1,80 m, 24 ans), lui qui vient de quitter Poitiers et la Pro B. Alors qu'ils leur restent encore 10 matches à jouer à cause des reports dû à la crise santiaire, avec l'annonce de la fin de la saison à la fin de la première phase de NM1, les joueurs de Philippe Namyst (onzièmes de la poule B de NM1 avec un bilan de 6 victoires pour 10 défaites) sont désormais officiellement maintenus et n'ont donc, sportivement, plus rien à jouer à part faire honneur à leurs couleurs.

Avec la recrue de Thomas Prost, il est probable que le BC Orchies prépare déjà la saison prochaine. En manque de temps de jeu avec Poitiers (seulement 6 matches joués en championnat et 4 en Leaders Cup, pour des statistiques de 4,2 points, 0,7 rebonds et 0,8 passe décisive), le meneur de jeu semble vouloir se relancer en NM1 où il a déjà eu quelques expériences prometteuses, notamment lors de la saison 2019-2020 quand il jouait pour Besançon (8,2 points, 3,8 rebonds et 3,7 passes décisives en 26 minutes).

Officiel : Thomas Prost s'est engagé avec le @BCO_Officiel ! Le meneur de 24 ans et 1m80 débarque de @pb86officiel (#ProB), où il avait deux meneurs devant lui dans la rotation. Passé également par Quimper et Besançon, il renforce une équipe qui a un bilan de 6V/10D. pic.twitter.com/LfgbzvhlPL — French Basket & Co (@frenchbasketco) March 23, 2021

Malgré son jeune âge (24 ans), Prost n'en est pas moins expérimenté après son riche parcours à la JL Bourg notamment. Le jeune meneur sera un renfort de choix pour le BC Orchies qui a déjà les yeux tournés vers la saison prochaine. Le natif de Gleizé fera sans doute ses débuts avec le BCO lors de leur prochain match, ce mardi à 18h avec la réception de Pont-de-Chéruy.