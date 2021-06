Thomas Vincent, Guy-Marc Michel et Alexandre Bondo en renfort à l'US Avignon Le Pontet

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après avoir annoncé l'arrivée de Kenny Grant Jr. au poste d'entraîneur, l'USAP Avignon Le Pontet a annoncé l'arrivée de trois nouveaux joueurs pour le futur exercice : Thomas Vincent (1,86 m, 24 ans), Guy-Marc Michel (2,10 m, 32 ans) et Alexandre Bondo (2,00 m, 20 ans).

Passé par Orléans en Jeep élite, puis GET Vosges et Feurs en N1, Thomas Vincent évoluait cette année à La Rochelle (N1), sous les ordres de l'ex-entraîneur d'Avignon (en 2020-2021), François Sence. Avec le club maritime, il présentait des statistiques de 5,3 points à 50% de réussite aux tirs et 2 passes décisives en 17 minutes de temps de jeu. Le coach avignonnais Kenny Grant Jr. se réjouit de l'arrivée d'un meneur gestionnaire, comme il l'a déclaré dans La Provence. ""Un meneur de jeu avec une technique individuelle irréprochable. Son sens du collectif et son QI basket permettront de le faire apprécier du public."

A l'intérieur, l'USAP a choisi de voir les choses en grand. Avec Guy-Marc Michel c'est un gabarit imposant qui arrive dans la cité des Papes. Formé aux Etats-Unis, ce bon défenseur a joué 5 ans en Grèce, avant de débarquer à Lille (2015-2016), puis à Nantes (2016-2017). Cette année, à Vitré (N1), son rendement offensif (5,4 points et 5,5 rebonds pour 7,8 d'évaluation) ne traduisait pas l'impact qu'il a eu sur le jeu des Bretons, notamment en défense. "(C'est) Un joueur professionnel exemplaire. Sa taille est égale à son investissement sur le terrain. Un vrai leader défensif. ''

Enfin, le jeune ailier Alexandre Bondo vivra sa première expérience professionnel. Ce joueur athlétique, passé par les espoirs d'Orléans, a joué dans les U21 de Le Portel. Cette saison, il compilait 8,1 points, 8,2 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,7 interception pour 10,7 d'évaluation en Espoirs. "(C'est un) Jeune joueur qui ne demande qu'à rentrer de plain pied dans le monde professionnel. (Il a). Des qualités athlétiques et une envergure au-dessus de la moyenne."

Avant-dernier de la poule B de NM1 l'an dernier, l'USAP tente de construire un effectif taillé pour jouer les premiers rôles. Geoffrey Bourcier et Gwenaël Bonomini poursuivent à Avignon, contrairement à Paul Courcier, Junior Zéro et Adrien Henocq (parti à Berck).